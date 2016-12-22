أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في طوكيو عام 2020 أمس تخفيض ميزانية الاستضافة لتصبح بين 15 و16.8 مليون دولار، بعد الضغوط التي تعرضت لها.

وتعرض المنظمون لضغوط كبيرة من اجل تخفيض كلفة الالعاب، وجاءت الميزانية الجديدة اكثر تفصيلا بعد نقاشات بين اللجنة المنظمة ومسؤولين يابانيين آخرين وأعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية.

وتوجه الأسترالي جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى المنظمين عبر الفيديو قائلا «نحن سعداء بما قمتم به».

وأضاف: «نتوقع مواصلة العمل معكم للتوصل إلى مزيد من الاقتطاعات (في الميزانية)».

وكان حاكم طوكيو يوريكو كويكي المنتخب هذا العام وعد بخفض كلفة استضافة الألعاب، موضحا انه يمكن اقتطاع مبلغ 340 مليون دولار بإجراء تعديل على منشآت الكانوي كاياك والكرة الطائرة والسباحة.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية رفضت الشهر الماضي الميزانية التي اقترحها حاكم طوكيو وقدرت بـ 17.78 مليار دولار، وطالب بتخفيضها.