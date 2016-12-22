أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم الاربعة الماضية ان مهاجمه الاميركي جوليان غرين سينتقل الى شتوتغارت من الدرجة الثانية الشهر المقبل.

ووقع غرين (21 عاما) عقدا مع شتوتغارت حتى يونيو 2019، وسيلتحق بصفوفه في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وامضى المهاجم الاميركي سبعة اعوام مع بايرن حيث لعب في صفوف فريقي الشباب والاحتياط، لكنه يجد صعوبة في اللعب اساسيا مع الفريق الاول الذي يعتمد بشكل كبير على الپولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك غرين في مباراتين فقط هذا الموسم، في دوري ابطال اوروبا وفي كأس المانيا، ولم يشركه المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في أي مباراة في بطولة الدوري حتى الآن.

كما شارك مع المنتخب الاميركي في مونديال البرازيل صيف 2014، وكان اصغر لاعب يسجل هدفا في دور الـ 16 ضد بلجيكا (1-2).

ويحتل شتوتغارت حاليا المركز الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الثانية التي هبط إليها في مايو الماضي، ويسعى إلى العودة إلى مصاف أندية النخبة.