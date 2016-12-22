أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس ان نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو هو من ضمن المرشحين الاوروبيين الخمسة لعضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا).

ويعد موتكو، العضو الحالي في مجلس الفيفا، شخصية نافذة في الرياضة الروسية، فهو سبق له شغل منصب وزير الرياضة، ويتولى حاليا رئاسة اتحاد كرة القدم واللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018.

واعفي موتكو من مسؤولياته الوزارية قبل اشهر وسمي نائبا لرئيس الوزراء، بعد ورود اسمه في الفضيحة التي كشفها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في صيف 2016، واظهرت وجود تنشط ممنهج برعاية الدولة في روسيا بين العامين 2011 و2015.

وتضمنت لائحة المرشحين للمقاعد الاوروبية الخمسة في مجلس الفيفا، اضافة الى موتكو، المجري ساندور شياني والقبرصي كوستاكيس كوتسوكومنيس والمونتينيغري ديان سافيسيفيتش والآيسلندي غير ثورستينسون.

وتجرى الانتخابات لاختيار الاعضاء الاوروبيين في مجلس الفيفا في الخامس من ابريل المقبل في هلسنكي.

وسيتم انتخاب اربعة اعضاء لولاية كاملة من اربع سنوات، وعضو لمدة سنتين ليحل مكان رئيس الاتحاد الالماني السابق فولفغانغ نيرسباخ الموقوف من قبل الفيفا لمدة عام بسبب تورطه في قضية فساد تتعلق بنيل المانيا حق استضافة مونديال 2006.

وحل مجلس الفيفا اواخر العام الماضي بدلا من اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي، كإحدى الخطوات الاصلاحية التي حصلت جراء اكبر فضيحة فساد تضرب هذه المنظمة منذ مايو 2015، وتكمن مهمة المجلس بتحديد التوجهات الكبرى واستراتيجية كرة القدم عالميا.