تألق ديماركوس كازنز بشكل لافت بتسجيله اعلى رصيد من النقاط هذا الموسم بلغ 55 نقطة ليقود ساكرامنتو كينغز الى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-121 في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

وحسم نجم ساكرامنتو مباراة الثلاثاء في ثوانيها الاخيرة، والتي تخللها طرده للحظات لنيله الخطأ الفني الثاني اثر صراخه على لاعبي احتياط بورتلاند. وبعد توجهه الى غرفة تبديل الملابس، عاد الحكام عن قرارهم، ليعود كازنز لتنفيذ رمية حرة، قبل التقاط كرة مرتدة عقب محاولة لبورتلاند ويسجل ثلاثية قبل 35 ثانية ليقود فريقه الى الفوز.

وبات كازنز اول لاعب في تاريخ ساكرامنتو يسجل 55 نقطة في اكثر من مباراة، الا انه لم يرغب في الحديث عن ذلك بعد المباراة، بل ركز على ما حصل في الثواني الاخيرة.

وقال «انه امر مثير للسخرية، آمل في ان يكون الجميع قد رأى ماذا حصل فعلا».

في المقابل، سجل لبورتنلاند سي جاي ماكولوم 36 نقطة وماسون بلوملي 27 نقطة مع 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة وداميان ليلارد 24 نقطة مع 4 متابعات و15 متابعة.

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الخامس والعشرين وكان على يوتا جاز بفارق 30 نقطة 104-74.

ويحظى ووريرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية حاليا بأفضل سجل في الدوري اذ لم يخسر سوى اربع مرات في 29 مباراة، لكن وصيفه سان انطونيو سبيرز يلاحقه بقوة بفوزه على هيوستن روكتس 102-100 رافعا رصيده الى 23 فوزا في 28 مباراة.

وعانى كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية للفوز على ميلووكي باكس 114-108 بعد التمديد، ليحقق فوزه العشرين في 26 مباراة.

وكان كليفلاند توج بطلا في الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه بعدما جرد غولدن ستايت من اللقب بفوزه عليه في الدور النهائي.

في المباراة الاولى، فرض غولدن ستايت ايقاعه تماما في الهجوم والدفاع، فسجل نجومه ستيفن كوري وكيفن دورانت وكلاي تومبسون 25 و22 و17 نقطة تواليا، وأدى درايموند غرين دورا بارزا ايضا بتسجيله 15 نقطة واضاف 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

كما حرم لاعبي يوتا من حرية الحركة ونيل الفرصة للتسجيل، فكان جو جونسون الافضل في المباراة برصيد 14 نقطة فقط.

ويحتل يوتا المركز الخامس في المنطقة نفسها بـ 18 فوزا في 29 مباراة.

وفي المباراة الثانية، واجه سان انطونيو صعوبة كبيرة لتخطي عقبة هيوستن روكتس بفارق نقطتين فقط ليبقى الضغط على غولدن ستايت.

وكان كاوهي ليونارد ابرز المسجلين لسان انطونيو مع 21 نقطة، واضاف زميله لاماركوس الدريدج 17 نقطة ونجح في 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، لكن جيمس هاردين كان نجم المباراة بدون منازع مع 31 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة لهيوستن.

وهي الخسارة الثامنة في 29 مباراة لهيوستن رابع المنطقة نفسها.

وفي المباراة الثالثة، احتاج كليفلاند الى التمديد لحسم مباراته مع ميلووكي 114-108 بعد تعادلهما في الوقت الاصلي 100-100.

تألق من كليفلاند ليبرون جيمس (34 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وكايري ايرفينغ (28 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة)، ومن ميلووكي جاباري باركر (30 نقطة مع 9 متابعات) وجيانيس انتيكوكونمبو (25 نقطة و13 متابعة).

وفي باقي المباريات، فاز لوس انجيليس كليبرز على دنفر ناغتس 119-102، وتورونتو رابتورز على بروكلين نتس 116-104، ونيويورك نيكس على انديانا بيسرز 118-111، واورلاندو ماجيك على ميامي هيت 136-130 بعد التمديد مرتين، وبوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 112-109 بعد التمديد، ونيو اورليانز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-93، وتشارلوت هورنتس على لوس انجيليس ليكرز 117-113.