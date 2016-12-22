وضع مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو لاعب برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج راكيتيتش من حسابات مدرب برشلونة لويس إنريكي في اللقاءات الأخيرة وبات يفضل عليه كلا من البرتغالي أندريه غوميز والإسباني الشاب دينيس سواريز فيما لازم الكرواتي مقاعد الاحتياطي لأسباب تكتيكية، كما قال اللوتشو معلقا على الواقعة عقب ديربي كاتالونيا.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن المدرب البرتغالي يراقب وضعية راكيتيتش مع برشلونة تمهيدا للظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي إذا ما استمر إنريكي في إجلاسه على مقاعد البدلاء في الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية ان راكيتيتش لم يظهر مع برشلونة منذ استبداله بالرسام أندريس إنييستا في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو مطلع الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن غياب راكيتيتش عن مباريات برشلونة أثار شكوكا كبيرة حول مستقبله غير أن رئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو أكد في أكثر من مناسبة ان إدارته باتت قريبة جدا من تجديد عقد الدولي الكرواتي لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق الأول.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة قادما من صفوف إشبيلية في صيف عام 2014 وتوج بالثلاثية التاريخية في موسمه الأول بعد الفوز بألقاب الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.