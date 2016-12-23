تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية في كل مكان بالعالم للمرة الثانية في غضون نحو عامين صوب ستاد «جاسم بن حمد» بنادي السد في العاصمة القطرية لمتابعة لقاء كأس السوبر الإيطالي بعيدا عن درجات الحرارة المنخفضة بأوروبا.

ويأمل يوفنتوس في الاستفادة من خبرته باللعب في الدوحة قبل عامين ليحافظ على لقب السوبر الذي توج به العام الماضي في مدينة شنغهاي الصينية.

ويعود لقاء السوبر الإيطالي إلى الدوحة بعد عامين ويوم واحد فقط من إقامته للمرة الأولى على نفس الستاد، حيث سبق لليوفي أن خسر اللقب بالهزيمة أمام نابولي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة في 22 ديسمبر 2014.

وتقام المباراة خارج إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخ بطولة كأس السوبر الذي يمتد على مدار 29 عاما وبالتحديد منذ إقامة المباراة للمرة الأولى في عام 1988، حيث سبق لها ان أقيمت في واشنطن عام 1990 وفي طرابلس عام 2002 وفي نيويورك عام 2003 إضافة لإقامتها في العاصمة الصينية بكين ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2012 وفي مدينة شنغهاي الصينية العام الماضي.

ويسعى كل من فريق «السيدة العجوز» حامل لقب الدوري الإيطالي وغريمه ميلان الذي خسر أمام يوفنتوس تحديدا في نهائي كأس إيطاليا للعودة إلى بلاده حاملا كأس البطولة لتكون دفعة معنوية هائلة للفريق في وسط الموسم الكروي الذي تشتعل فيه المنافسة خاصة بمقدمة جدول المسابقة.

ويتصدر البيانكونيري جدول المسابقة برصيد 42 نقطة محلقا بالصدارة منفردا.

وفي المقابل يحتل ميلان المركز الخامس في جدول الكالتشيو ولكن بفارق نقطتين فقط عن فريق روما صاحب المركز الثاني.

واستعد كل من يوفنتوس واللومباردي اللذين وصلا إلى الدوحة في الأيام الماضية لمباراة السوبر بفوز الأول على روما 1-0، وتعادل الثاني سلبيا مع ضيفه أتالانتا في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وإلى جانب الدفعة المعنوية التي نالها اليوفي من انتصاره على أقرب منافسيه في الدوري، تبدو استعدادات فريق السيدة العجوز أفضل، حيث بادر بالسفر إلى الدوحة الثلاثاء، بينما تسببت أخطاء فنية في تأجيل الطائرة التي كانت ستقل منافسه الروزونيري إلى الدوحة، ليصبح مطالبا بالاستعداد يوم واحد فقط لخوض اللقاء.

وعندما يلتقي الفريقان ستكون هذه هي المباراة الرابعة بينهما في 2016، لكنها ستكون ختاما مثيرا لمواجهاتهما هذا العام.

فقد تغلب يوفنتوس على ميلان 1-0 في نهائي الكأس خلال مايو الماضي ليجمع بين لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي، لكن ميلان ثأر لنفسه بالتغلب على يوفنتوس 1-0 في الدوري الإيطالي خلال أكتوبر الماضي.

وكانت مباراة الدور الثاني في الكالتشيو بالموسم الماضي انتهت لصالح اليوفي 2-1 في أبريل الماضي.

وسبق للفريقين أن التقيا في كأس السوبر عندما أقيمت الموقعة في نيويورك عام 2003، وفاز يوفنتوس 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.