تأهل برشلونة واشبيلية للدور ثمن النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم بعد فوزين كبيرين في إياب دور الـ 16، الأول على هركوليس (درجة ثالثة) 7-0، والثاني على فورمنتيرا (رابعة) 9-1.

وعلى ملعبه كامب نو، اكتسح البارسا حامل ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، ضيفه هركوليس في مباراة سجل فيها الدولي التركي اردا توران ثلاثة أهداف («هاتريك») للمرة الثانية في أسبوعين.

وأراح مدرب النادي الكاتالوني لويس انريكه ثلاثي الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغواياني لويس سوايرز، إلا ان ذلك لم يحل دون اكتساح هجومه لدفاع الفريق الضيف.

وبدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 37 بهدف للفرنسي لوكاس ديني، أضاف إليه الكرواتي ايفان راكيتيتش ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.

وشهد الشوط الثاني تسجيل اربعة أهداف: البرازيلي رافينيا في الدقيقة 50، والاسباني باكو الكاسير (73)، وثلاثية توران في الدقائق 55، 86 و89.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1.

وفي مباريات أخرى، سجل لاعبو اشبيلية البرازيلي باولو غانزو (14) والأرجنتيني لوسيانو داريو فييتو (22 و43 و45) والفرنسي وسام بن يدر (24 و55 و88) وبابلو سارابيا (28 و77) أهداف فريقهم الفائز ذهابا 5-1، وغابري غوميز (61) هدف فورمنتيرا.

وحذا ايبار حذو اشبيلية وتغلب على ضيفه سبورتينغ خيخون 3-1 بعد ان فاز عليه ذهابا 2-1.

وسجل كيكي (1 و46) وادريان غونزاليز (44) أهداف ايبار، وروبن سانشيز (89) هدف خيخون.

وتأهل ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وأوساسونا ايضا، وانضمت الفرق الخمسة الى فياريال وريال سوسييداد واتلتيكو مدريد وملقة ولاس بالماس التي سبقتها الى ثمن النهائي امس.

وفاز ديبورتفيو لاكورونيا على ريال بيتيس بثلاثة أهداف سجلها اليخاندرو اريباس (11) والبرتغالي لويزينيو (54) والهولندي راين بابل (59) مقابل هدف للايطالي كريستيانو بيتشيني (66).

وكان ديبورتيفو خسر ذهابا 0-1.

وتغلب فالنسيا على ليغانيس بهدفين لرودريغو (36 و89) مقابل هدف للفنزويلي داروين ماتشيس (49).

وحسم فالنسيا لقاء الذهاب 3-1.

وعوض اوساسونا تخلفه ذهابا امام غرناطة 0-1، وهزمه بهدفين نظيفين سجلهما اليكس برينغوير (45) وخايمي (59).