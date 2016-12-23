تسلم رئيس نادي تشابيكوينسي البرازيلي بلينيو دافيد دي نيس فيليو كأس سوداميريكانا الممنوحة لفريقه بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل لاعبيه المتجهين الى المباراة النهائية في كولومبيا الشهر الماضي.

وكان من المقرر ان يلتقي تشابيكوينسي مضيفه اتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب الدور النهائي للمسابقة الثانية من حيث الاهمية على مستوى الاندية في اميركا الجنوبية بعد «كوبا ليبرتادوريس»، الا ان الطائرة التي كانت تقل اللاعبين وأعضاء النادي، تحطمت في منطقة ميديين الكولومبية قبل هبوطها، ما ادى لمقتل 71 شخصا بينهم زهاء خمسين من الفريق.

ونجا ستة اشخاص من الحادث فقط. وقرر اتحاد اميركا الجنوبية منح الكأس للفريق البرازيلي، وهو كان مطلبا لنادي اتلتيكو ناسيونال كذلك.

ومنحت الكأس على هامش سحب قرعة كوبا سود اميريكانا للموسم المقبل، والذي اقيم في مدينة لوكي بالباراغواي. وشكر رئيس النادي كل من دعم تشابيكوينسي في مأساته.

وقال «اريد شكر الجميع، كل الدول، لكن اسمحوا لي بان ارفع هذه الكأس مع الجهة التي جعلت هذا الامر ممكنا من خلال اللفتة الانسانية التي دلت على كثير من الاحترام تجاه فريقي»، داعيا ممثل اتلتيكو ناسيونال دانيال خيمينيز الى المسرح «ليحمل الكأس معي».

وأوقعت قرعة الموسم المقبل تشابيكوينسي في مجموعة تضم اندية ناسيونال (الاوروغواي) ولانوس (الارجنتين) وزوليا (فنزويلا).

ومن المتوقع ان يخوض النادي البرازيلي مباراته الاولى بعد مأساة الطائرة في 29 يناير ضد انترناسيونال دي لاغيس.

ويسبق هذه المباراة بأربعة ايام، مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وكولومبيا سيعود ريعها لنادي تشابيكوينسي الذي تلقى ايضا دعوة من برشلونة الاسباني للمشاركة في كأس جوان غامبر في اغسطس.