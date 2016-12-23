«سم الأفاعي» قتل «النسور» بالكالتشيو.. ونيس يتعثر

حقق انتر ميلان فوزا مهما على ضيفه لاتسيو 3-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

على ملعب جوزيبي مياتزا، حقق انتر فوزه التاسع هذا الموسم ورفع رصيده الى 30 نقطة لكنه بقي سابعا، فيما تلقى لاتسيو الرابع خسارته الرابعة مقابل 10 انتصارات و4 تعادلات، ووقف رصيده عند 34 نقطة.

وكان فريق «النسور» ندا قويا لصاحب الارض الملقب بـ «الافاعي» طوال الشوط الاول قبل ان تهتز شباكه مرتين في الثاني خلال اقل من دقيقتين، سجل الاول الارجنتيني ايفر بانيغا (54).

وجاء الثاني عبر الارجنتيني الاخر ماورو ايكاردي (56).

وسجل ايكاردي الهدف الثاني الشخصي والثالث لانتر ميلان بعد عرضية من ركلة حرة نفذها بانيغا (66) رافعا رصيده الى 14 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين امام اندريا بيلوتي (تورينو) والبوسني ادين دزيكو (روما).

وكاد انتر ميلان يعزز بالرابع لولا وقوف العارضة في وجه تسديدة ايكاردي (82).

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 42 نقطة من 17 مباراة

2- روما 35 من 17

3- نابولي 34 من 17

4- لاتسيو 34 من 18

5- ميلان 33 من 17

ألمانيا

اعاد بايرن ميونيخ منافسه لايبزيغ مفاجأة الموسم الى الواقع بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في لقاء القمة الذي استضافه الاربعاء في المرحلة السادسة عشرة من بطولة المانيا. وبنتيجة المباراة التي اقيمت على ملعب «اليانز ارينا»، حسم البافاري المعركة على صدارة ترتيب البوندسليغا، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه، بعدما كان الفريقان متعادلين بالنقاط ويفصل بينهما فارق الاهداف.

وبذلك، احرز بايرن لقب «بطل الخريف» الشرفي، مع دخول الدوري مرحلة التوقف الشتوي التي تستمر حتى 20 يناير.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل عن طريق الاسباني تياغو الكانتارا (17). وبعد دقائق، اضاف بايرن الثاني بواسطة تشابي الونسو(25). وحسمت المباراة بشكل كبير بعد خمس دقائق، مع طرد لاعب لايبزيغ السويدي اميل فورسبرغ في الدقيقة 30.

واستغل بايرن النقص العددي ليزيد من متاعب خصمه عبر ركلة جزاء ترجمها ليفاندوفسكي بنجاح رافعا النتيجة الى 3-0 (45).

ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 39 نقطة من 16 مباراة

2- لايبزيغ 36 من 16

3- هرتا برلين 30 من 16

4- فرانكفورت 29 من 16

5- هوفنهايم 28 من 16

فرنسا

استعاد موناكو وباريس سان جرمان توازنهما بفوزين ثمينين على ضيفيهما كان 2-1 ولوريان 5-0 على التوالي وشددا الخناق على نيس المتصدر والمتعادل مع مضيفه بوردو 0-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وانتظر موناكو مطلع الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر قائده الدولي الكولومبي رداميل فالكاو من ركلة جزاء (48) رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين.

وأضاف الواعد تييموي باكايوكو (22 عاما) الهدف الثاني بتسديدة قوية (76) قبل ان يقلص هيرفيه بازيل الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع موناكو رصيده الى 42 نقطة وبات يتخلف بفارق نقطتين فقط عن جاره الجنوبي نيس الذي سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

وتلقى نيس ضربتين موجعتين في الوقت بدل الضائع بطرد نجميه الايطالي ماريو بالوتيلي والدولي المغربي يونس بلهندة.

وصب باريس سان جرمان جام غضبه على ضيفه لوريان وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها البلجيكي توماس مونييه (25) والسنغالي زارغو توريه (44 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي تياغو سيلفا (50) والاوروغوياني كافاني (63 من ركلة جزاء) والبرازيلي الاخر لوكاس مورا (70).

وعزز كافاني موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا، وحسن فريقه موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط خلف نيس المتصدر.

ترتيب فرق الصدارة:

1- نيس 44 نقطة من 19 مباراة

2- موناكو 42 من 19

3- باريس سان جرمان 39 من 19

4- ليون 34 من 18

5- غانغان 30 من 19

مرسيليا 30 من 19