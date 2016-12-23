

مرت 10 سنوات على "نطحة زيدان" التي فاجأت الجماهير في العالم، خلال نهائي كأس العالم بين المنتخبين الإيطالي والفرنسي، بعد مشادة حصلت بين اللاعب الدولي الفرنسي زين الدين زيدان، والمدافع الدولي الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

ومازالت اللقطة، رغم عدد السنوات التي طوتها، تستأثر باهتمام الجماهير الرياضية، وحتى اللاعب ماتيراتزي نفسه، الذي نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لتلك اللقطة الشهيرة.



وأظهر المدافع الدولي الإيطالي السابق أنه يحتفظ بصورة ضوئية معلقة على أحد جدران بيته، يظهر خلالها خيال لزيدان وهو ينطح ماتيراتزي الذي كان يحمل بين يديه لقب كأس العالم، وكأنه لا يبالي برد فعل زيدان، لأنه حصل على الأهم برفع كأس العالم.



يذكر أن عادل عبد الصمد، وهو نحّات فرنسي من أصول جزائرية، قام بنحت تمثال كبير يبلغ طوله خمسة أمتار، للقطة "نطحة زيدان" للمدافع الإيطالي، وتم تعليق التمثال داخل المركز الوطني للفنون والثقافات "بومبيدو" الشهير في فرنسا.