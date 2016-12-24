رشح مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو منافسه وفريقه السابق تشلسي للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن قدرة النادي اللندني على تحقيق الانتصارات المتتالية ستمنع أي فريق آخر من اللحاق به.
وقال مورينيو: «لا بد من التحلي بالصدق والقول إنه أمر في غاية الصعوبة.
الأمر لا يتعلق فقط بفارق النقاط لكن أيضا بفلسفة تشلسي في اللعب».
وعن تشلسي أضاف «يحرزن هدفا ويحققون الفوز ويجيدون الدفاع ولا يهتمون بما يقوله أو يراه الآخرون.
وهم يركزون فقط على الفوز ولهذا السبب لا أعتقد أنهم سيخسرون الكثير من النقاط».
وقال المدرب المخضرم أيضا «لا أريد التكهن بترتيبنا في نهاية الموسم لأن كل فرق المقدمة لديها نفس الطموح».