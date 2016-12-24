أعلن رئيس نادي كريستال بالاس الانجليزي لكرة القدم ستيف باريش إقالة مدرب الفريق الن باردو من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال باريش في بيان على موقع النادي على شبكة الإنترنت: «نعرب عن امتناننا للخدمات الكبيرة التي قدمها الن لنا، سواء كمدرب وسابقا كلاعب».

وتابع: «بعد فترة رائعة في النصف الثاني من موسم 2014-2015، بالكاد خسرنا في موسم 2015-2016 كأس الاتحاد الانجليزي، كما اننا حققنا رقما قياسيا بضمان مكاننا في الدوري الممتاز للمرة الرابعة».

من جهته، قال باردو: «أود شكر الجميع في كريستال بالاس على دعمهم الرائع، وشكري الكبير تحديدا الى اللاعبين».

ويبدو سام الاردايس المرشح الأوفر حظا لخلافة باردو بحسب وسائل الإعلام البريطانية.