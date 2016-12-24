قالت اللجنة الأولمبية الدولية أمس إنها بدأت إجراءات تأديبية بحق 28 رياضيا روسيا متورطين في التلاعب بعينات البول التي أخذت منهم في دورة ألعاب سوتشي الأولمبية الشتوية في 2014.

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الشهر الجاري، والذي تحدث عن ضلوع أكثر من ألف رياضي روسي ينتمون إلى 30 رياضة مختلفة في التغطية على نتائج فحوص عقاقير إيجابية طوال خمسة أعوام.

وفي موسكو نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون بلاده عملت على نظام لتعاطي المنشطات برعاية الدولة رغم اعترافه بوجود مشكلات تتعلق بالمنشطات في بلاده.