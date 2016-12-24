أعرب لاعب الوسط البرازيلي أوسكار أمس عن سعادته بالانتقال من تشلسي الانجليزي الى شنغهاي سبيغ الصيني، في صفقة تقدر قيمتها بزهاء 74 مليون دولار، هي خامس صفقة كبيرة تنجزها أندية كرة القدم الصينية هذه السنة.

ومن المقرر ان يتم اللاعب الشاب (25 عاما) تفاصيل انتقاله «خلال الأيام المقبلة»، بحسب ما اعلن النادي الصيني الذي يدربه المدير الفني السابق لتشلسي البرتغالي اندريه فياش بواش.

وقال أوسكار بعيد إعلان إنجاز الصفقة المقدرة بستين مليون جنيه استرليني (70.5 مليون يورو، 73.75 مليون دولار)، «انا سعيد جدا للتوقيع مع شنغهاي.

هذا يوم مهم بالنسبة الي، الانضمام الى عائلتي الجديدة في الصين»، وذلك في شريط مصور وزعه النادي الصيني.

وبذلك، يصبح انتقال اللاعب أغلى صفقة يبرمها ناد آسيوي لكرة القدم، واكبر صفقة بيع ينجزها تشلسي.

وكانت أكبر صفقة سابقة للنادي اللندني، بيع مواطن اوسكار، المدافع دافيد لويز لباريس سان جرمان الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه استرليني في العام 2014.

وانضم لويز عام 2012 الى تشلسي قادما من انترناسيونال البرازيلي مقابل 25 مليون جنيه، وعاد الى صفوف النادي الانجليزي في اغسطس الماضي مقابل 34 مليون جنيه.

وكان النادي الصيني أعلن الجمعة اتفاقه وتشلسي على «انتقال اللاعب البرازيلي أوسكار»، مضيفا: «سيصل لاعب الوسط المهاجم في الأيام المقبلة الى الصين لتوقيع العقد رسميا مع شنغهاي سبيغ».

ويحتل شنغهاي المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط أمام جاره شنغهاي غرينلاند.

وسيكون أوسكار ثاني برازيلي يترك تشلسي للعب في الصين، بعد راميريش الذي التحق بنادي جيانغسو سونينغ ثاني ترتيب الدوري (57 نقطة) مقابل 20 مليون جنيه استرليني في يناير 2016.

«فقاعة» صينية

وخلال الأشهر الماضية، استقطبت الاندية الصينية عددا من اللاعبين البارزين في أوروبا مقابل صفقات ضخمة، منهم البرازيليان أليكس تيكسييرا وهولك والكولومبي جاكسون مارتينيز والأرجنتيني ايزيكييل لافيتزي، والإيطالي غراتسيانو بيليه.

وبحسب التقارير الصحافية، بات عدد من هؤلاء من الأعلى دخلا بين لاعبي كرة القدم في العالم.

وأفاد تشلسي من جهته بأن أوسكار سينضم الى النادي الصيني مع بداية فترة الانتقالات الشتوية (على مدى يناير).

وأمضى أوسكار أربعة أعوام ونصف العام في صفوف النادي اللندني أحرز خلالها معه لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وكأس الرابطة، وبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ».

وكان أوسكار هدفا للمدرب فياش - بواش منذ توليه تدريب توتنهام هوتسبر خلال موسم 2012-2013، إلا ان اللاعب آثر الانتقال الى تشلسي.

وكان مدرب تشلسي الحالي الايطالي انطونيو كونتي حذر الاسبوع الماضي، ردا على سؤال عن انتقال أوسكار، من ان القدرة المالية للنوادي الصينية باتت «تشكل خطرا على كل النوادي في العالم».

وبات الإسراف في الإنفاق على اللاعبين يدق ناقوس خطر في الصين نفسها، اذ حذرت وسائل إعلام رسمية مؤخرا من «فقاعة» في كرة القدم، مشيرة الى ان إنفاق الأندية فاق المليار دولار هذه السنة.

إلا ان الأندية الصينية تبدو ماضية في هذا التوجه، إذ رجحت تقارير صحافية انضمام المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الى شنغهاي غرينلاند مقابل عرض يحصل بموجبه على 40 مليون يورو سنويا، في مقابل مليونين فقط حاليا مع ناديه بوكا جونيورز الأرجنتيني.

5 صفقات كبرى للأندية الصينية

فيما يأتي أبرز 5 صفقات انتقال الى الأندية الصينية هذه السنة:

- أوسكار (70.5 مليون يورو): سينتقل الى النادي الصيني مقابل صفقة تقدر قيمتها بـ 70.5 مليون يورو (زهاء 74 مليون دولار)، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيع لتشلسي، واحدى أغلى الانتقالات من أحد نوادي الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، 38 هدفا خلال 203 مباريات مع تشلسي بعد انتقاله إليه من انترناسيونال البرازيلي عام 2012 في مقابل 30 مليون يورو.

- هولك (55.8 مليون يورو): انتقل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما، من زينيت سان بطرسبورغ الروسي الى شنغهاي سيبغ الصيني في يوليو مقابل 55.8 مليون يورو (58.3 مليون دولار).

سجل أربعة أهداف منذ انتقاله، وساهم في إنهاء ناديه الجديد هذه السنة في المركز الثالث بترتيب الدوري.

سجل للنادي الروسي 77 هدفا في 147 مباراة، وساهم في إحرازه الدوري الروسي الممتاز في موسم 2014-2015.

- أليكس تيكسييرا (50 مليون يورو): انتقل المهاجم البرازيلي من شاختار دانييتسك الأوكراني الى جيانغسو سونينغ الصيني مقابل 50 مليون يورو (52.2 مليون دولار) في فبراير.

سجل المهاجم البرازيلي (26 عاما) 19 هدفا في 14 مباراة مع ناديه الجديد الذي يحتل المركز الثاني في الدوري، علما انه سجل 89 هدفا في 223 مباراة مع ناديه السابق.

- جاكسون مارتينيز (42 مليون يورو) - انفق نادي غوانغجو ايفرغراندي 42 مليون يورو (43.9 مليون دولار) على المهاجم الكولومبي لضمه الى صفوفه في فبراير.

إلا ان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما شارك في اربع مباريات فقط، وسجل خلالها اربعة اهداف.

- راميريش (28 مليون يورو): بعد تراجع أدائه مع تشلسي الانجليزي، انفق جيانغسو سونينغ 28 مليون يورو (29.2 مليون دولار) على اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، للانتقال الى صفوفه في يناير.