ابتعد روما بالمركز الثاني في الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه كييفو 3-1 أول من أمس في المرحلة السابعة عشرة.

وسجل لروما ستيفان الشعراوي (45) والبوسني ادين دزيكو (52) ودييغو بيروتي (90 من ركلة جزاء)، ولكييفو جوناثان دو غوزمان (37).

ورفع روما رصيده الى 38 نقطة، مقلصا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية الى اربع نقاط.

وأرجئت مباراتا كروتوني مع يوفنتوس، وبولونيا مع ميلان الى 8 فبراير بسبب خوضها يوفنتوس وميلان الكأس السوبر الايطالية.

وانتزع نابولي تعادلا مثيرا من مضيفه فيورنتينا 3-3 ليرفع رصيده الى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام لاتسيو الرابع الذي خسر الاربعاء أمام انتر ميلان 0-3.

وسجل فيدريكو برنارديسكي (52 و69) والارجنتيني ماورو زاراتي (82) لفيورنتينا، ولورنتسو انسينيي (25) والبلجيكي دريز مرتنز (68) مسجلا هدفه الحادي عشر في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين، ومانولو غابياديني (90+4 من ركلة جزاء) لنابولي.

واصبح رصيد فيورنتينا 27 نقطة في المركز التاسع.

وفاز تورينو على جنوى بهدف لاندريا بيلوتي (49) الذي رفع رصيده الشخصي الى 13 هدفا في المركز الثاني مشاركة مع البوسني ادين دزيكو لاعب روما بفارق هدف واحد خلف الارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم انتر ميلان.

وتغلب كالياري على ساسوولو بأربعة اهداف لماركو ساو (14) وماركو بورييلو (63) والبرازيلي دييغو فارياش (74 و76) مقابل ثلاثة أهداف للغاني كلود ادجابونغ (30) ولورنتسو بيليغريني (33) وفرانشيسكو اتشيربي (63 من ركلة جزاء).

وتعادل باليرمو مع بيسكارا بهدف للسويدي روبن كايسون (33) مقابل هدف لكريستيانو بيراغي (90 من ركلة جزاء)، وسمبدوريا مع اودينيزي سلبا.

وافتتحت المرحلة الثلاثاء بفوز اتالانتا على امبولي 2-1.

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 42 نقطة من 17 مباراة

2- روما 38 من 18

3- نابولي 35 من 18

4- لاتسيو 34 من 18

5- ميلان 33 من 17