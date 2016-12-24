جاءت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت أمس شائكة بالنسبة لقطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة، حيث يصطدمان في دور ثمن النهائي باشبيلية وأتلتيك بيلباو، على الترتيب.

ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على بيلباو في مباراة الذهاب بينما يستضيف ريال مدريد مباراة الذهاب أمام اشبيلية، الذي يدربه المدير الفني خورخي سامباولي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد، الذي يدربه لمدير الفني دييغو سيميوني، فريق لاس بالماس بينما يلتقي ريال سوسييداد مع فياريال.

وأوقعت القرعة فريقي ألكوركون وقرطبة، المنافسين بدوري الدرجة الثانية، في مواجهة بعضهما البعض.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر لقاء ديبورتيفو لاكورونا مع ألافيس وفالنسيا مع سيلتا فيغو وأوساسونا مع إيبار.

زيدان يواجه سامبولي ثلاث مرات في 10 أيام

تنتاب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان شكوك عقب القرعة.

واشارت الانباء إلى أنه يتوقع ان يعول زيدان على بينتوس مدرب اللياقة البدنية على أمل الحفاظ على قدرات اللاعبين الجسمانية خاصة عقب الانتهاء من عطلة الشتاء بينما سيكون هناك عمل نفسي كبير منتظر لاخراج اللاعبين من نشوة الفوز بمونديال الأندية بجانب العمل التكتيكي أمام مدرب بقيمة سامباولي بطل كوبا أميركا السابق مع تشيلي.

ويعد اشبيلية بقيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي أحد أبرز أندية الليغا هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثالث بفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد المتصدر كما فاز في 7 مباريات من أصل 8 بملعبه.

وينتظر ان يلعب ريال مدريد 3 مباريات ضد اشبيلية في 10 أيام من بينها مباراتين في الأندلس بداية من لقاء الرابع من يناير في الكأس في برنابيو ومن ثم مباراتي سانشيز بيزاخوان في الـ 11 من يناير في إياب الكأس وفي الـ 15 من يناير في الدوري الإسباني.