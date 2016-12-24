أكد اللاعب البرازيلي نيمار أنه يطمح لأن يكون عام 2017 مشابها لعام 2015 الذي شهد تتويج ناديه برشلونة بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني).

وقال نيمار في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش تواجده في مدينة ساو باولو البرازيلية لخوض لقاء خيري «إن أبرز أهدافي في العام 2017 هو تحقيق ثلاثية جديدة وأن يفوز البارسا بجميع البطولات التي سيشارك فيها».

ويعاني نيمار من انتقادات قاسية بسبب قلة أهدافه هذا الموسم، حيث لم يسجل أي أهداف منذ قرابة شهرين عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء في مرمى سيلتا فيغو في الدوري الإسباني منتصف أكتوبر الماضي.

ورد البرازيلي على هذه الانتقادات قائلا «إنني سعيد بما قدمته هذا الموسم على الرغم من قلة الأهداف لكنني واثق من أنها ستأتي قريبا».