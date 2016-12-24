ألمح المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني لاحتمال بقائه على رأس الجهاز الفني لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم لما بعد انتهاء عقده في يونيو 2018، في مقابلة معه نشرت أمس.

وقال سيميوني لصحيفة «ماركا» الرياضية الاسبانية «سيكون صعبا العثور على فريق افضل من اتلتيكو في مسيرتي المستقبلية كمدرب. لذا لماذا لا ابقى مرتبطا بالنادي الذي احب؟».

وأضاف «اعتقد انني وجدت مكاني في العالم.. سنرى».

ويتولى سيموني مسؤولياته في اتلتيكو منذ 2011، ووقع في مارس 2015 عقدا يربطه بالنادي حتى 2020، الا انه قلص في سبتمبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018.

وأشار سيموني في المقابلة مع «ماركا» الى ان تقليص مدة العقد كانت للصالح المشترك للطرفين، مؤكدا العلاقة الجيدة مع إدارته.

وقال «أعتقد بأن هذا هو الوضع الافضل (...) اذا استمر النادي في رغبته بالاعتماد علي، واذا واصل الجهود التي كان يبذلها حتى الآن.. يمكننا على الأرجح البقاء معا».