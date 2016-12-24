أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة سيناد لوليتش مدافع فريق لاتسيو بالإيقاف لمدة 20 يوما مع تغريمه عشرة آلاف يورو (عشرة آلاف و400 دولار) بسبب توجيه تصريحات مسيئة لأنطونيو روديغر لاعب روما.

وعقب مباراة الديربي التي جمعت فريقي العاصمة الإيطالية في الرابع من الشهر الجاري، قال لوليتش إن روديغر، صاحب البشرة السمراء، «كان يبيع الجوارب وأحزمة السراويل» في شتوتغارت قبل الانضمام إلى روما عام 2015.

وسيغيب لوليتش بذلك عن صفوف لاتسيو في المباراة التي يخوضها أمام كروتوني في الثامن من يناير المقبل بعد انتهاء فترة الإجازة التي تستمر أسبوعين.