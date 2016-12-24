أكد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في المواسم الأربعة السابقة، انه مدد عقد قائده المدافع الدولي البرازيلي السابق تياغو سيلفا عامين إضافيين حتى نهاية يونيو 2020.

وأوضح النادي الباريسي في بيان «يسر باريس سان جرمان ان يعلن عن تمديد عقد قائده تياغو سيلفا عامين إضافيين. المدافع البرازيلي بات الآن مرتبطا مع النادي حتى 30 يونيو 2020».

وحقق سيلفا (32 عاما) نجاحات كبيرة وكثيرة مع سان جرمان منذ انتقاله اليه عام 2012 من ميلان الايطالي.

وقال بعد توقيع العقد الجديد «سعادتي لا توصف بتمديد العقد. هنا وجدت اروع ناد اطمح اليه، وأنا فخور بأن أكون قائد الفريق الذي حقق كل شيء في فرنسا خصوصا في الموسمين الآخرين وحظي باحترام كبير في أوروبا من خلال نتائجه في مسابقة دوري أبطال أوروبا».

وختم قائد منتخب البرازيل السابق «لاتزال لدينا أحلام كبيرة علينا تحقيقها. وأنا واثق من اننا سنتمكن من ذلك وسنستمر في إسعاد أنصارنا».