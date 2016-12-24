واصل غولدن ستايت ووريرز نجاحاته وحقق فوزه السادس والعشرين على حساب مضيفه بروكلين نتس 117-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المقابل، استمر لوس انجيليس ليكرز في اخفاقاته وسقط امام مضيفه ميامي هيت 107-115، في حين فاز جاره لوس انجيليس كليبرز على ضيفه سان انطونيو سبيرز 106-101.

في المباراة الاولى، حقق غولدن ستايت ووريرز (4 هزائم فقط)، متصدر مجموعة الهادي والدوري عموما، بطل 2015 ووصيف بطل 2016، فوزه السادس على التوالي والتاسع في آخر 10 مباريات بصعوبة كبيرة بعد ان تخلف في الشوط الاول بفارق 16 نقطة (الربع الاول 33-34 والثاني 16-31).

ميامي يكرم اونيل

في المباراة الثانية، ورغم تقدمه في الشوط الاول بفارق 7 نقاط على ميامي (الربع الاول 25-17 والثاني 35-36)، لم يصمد لوس انجيليس ليكرز في الثاني (الربع الثالث 20-29 والاخير 27-33)، وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي والتاسعة في آخر 10 مباريات والحادية والعشرين في البطولة مقابل 11 فوزا.

من جانبه، حقق ميامي متذيل ترتيب مجموعة الجنوب الشرقي فوزه العاشر (مقابل 20 خسارة) بفضل جاستيس وينسلاو (23 نقطة و13 متابعة) وحسن واتسايد (23 نقطة و13 متابعة ايضا) والسلوفيني غوران دراغيتش (21 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وجيمس جونسون (19).

وكرم ميامي هيت نجمه السابق شاكيل اونيل الذي وعد في 2006 بأن يقود فريقه الى احراز اللقب الاول في تاريخه، وقد نجح ووفى بوعده.

وسحب ميامي من التداول في اجواء احتغالية وبحضور والدة النجم السابق لوسيل، القميص رقم 32 الذي كان يرتديه شاكيل.

وعلق اونيل بالقول «علي ان استرجع شريط الذكريات. اشعر الآن وكأني في عام 2006».

وفي المباراة الثالثة، حقق لوس انجيليس كليبرز ثاني مجموعة الهادي فوزه الثاني والعشرين (مقابل 8 هزائم) ملحقا بسان انطونيو متصدر مجموعة الجنوب الغربي الخسارة السادسة (مقابل 23 فوزا).

وتغلب بوسطن سلتيكس على انديانا بيسرز 109-102، وكان الفضل الاكبر في الفوز لايزاياه توماس (28 نقطة و9 تمريرات)، فيما برز من انديانا جف تيغ (31 نقطة و8 تمريرات).

وفاز نيويورك نيكس على ضيفه اورلاندو ماجيك 106-95.