اعتبر رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي ان فريق العاصمة سيحتفظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي بقيادة المدرب الاسباني اوناي ايمري رغم البداية المتواضعة «لأني قرأت ذلك في عيون اللاعبين».

وقال الخليفي في مقابلة نشرتها صحيفة «لوباريزيان» أمس ردا على سؤال حول امكانية احتفاظ الفريق باللقب «نعم. انا واثق جدا من ذلك. لا اريد ان اظهر متغطرسا من خلال هذا التأكيد، لكني رأيته في عيون اللاعبين بعد الفوز على لوريان (5-0) الاربعاء الماضي.

واضاف «صدقوني، انهم (اللاعبون) لا يريدون ان يفلت منهم اللقب، لهذا السبب يجب التركيز اكثر من اي وقت مضى، وفي كل الاحوال سنتوج بالبطولة».

ويحتل باريس سان جرمان المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن نيس المتصدر، و3 نقاط موناكو الثاني.

وجدد الخليفي الثقة بالمدرب أوناي ايمري، غير المقنع حتى الآن منذ ان خلف لوران بلان الصيف الماضي، وباللاعبين خصوصا الارجنتيني انخل دي ماريا البعيد عن مستواه، واكد انه لن يتخلى عن احد قبل نهاية الموسم.

وقال «انا متأكد بنسبة 100% ان اللاعبين يدعمون المدرب. الاتصالات بينهم كثيرة والجميع يقرون بخبرته وبحبه لكرة القدم. قلت دائما اني اثق بأوناي ايمري، وقد اخترته لأنه احد افضل المدربين الاوروبيين وهو كذلك دائما».

وختم «اذا ارتكبنا بعض الاخطاء، سنعمل على تصحيحها والباب ليس موصدا» امامنا.