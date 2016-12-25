أكد نادي فولفسبورغ الالماني لكرة القدم أمس ان لاعب وسطه المهاجم يوليان دراكسلر (23 عاما) سينتقل إلى بطل فرنسا باريس سان جرمان بطل فرنسا، في عقد يمتد أربعة أعوام ونصف عام.

وقال النادي الألماني ان اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس العام 2014، «سيترك فولفسبورغ وسيوقع عقدا مع باريس سان جرمان»، مؤكدا اتفاق الناديين على إبقاء التفاصيل المالية للصفقة طي الكتمان.

وأشار فولسبورغ الى انه خاض «مناقشات مكثفة وجدية مع يوليان دراكسلر ووكالته، اضافة الى باريس سان جرمان، في الأيام الماضية، وتوصلنا في نهاية المطاف الى نتيجة جيدة جدا لكل الأطراف». وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أكدت الجمعة توصل الناديين الى اتفاق حول انتقال اللاعب الشاب، في صفقة رجحت صحف المانية وفرنسية ان قيمتها تراوح بين 36 و40 مليون يورو.

وخاض دراكسلر 27 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف، وهو قادر على اللعب في مركزي الجناح، ما سيشكل اضافة لبطل الدوري الفرنسي في المواسم الأربع الأخيرة.

من جانبه، قال مدرب فولسبورغ فاليريان اسماعيل «بالتأكيد، انا حزين لرحيل يوليان لأنه لاعب كبير، لكن من جهة اخرى اعتقد انه أمر جيد بالنسبة للجميع. في المباريات الاخيرة له مع الفريق كل ما باستطاعته، وأتمنى ان يحقق النجاح في فرنسا».

ولم يكن دراكسلر سعيدا في فولفسبورغ الذي انتقل اليه في اغسطس 2015 قادما من ناديه شالكه. ويتطلب انجاز انتقاله رسميا، خضوعه للفحص الطبي.