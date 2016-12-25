خاض الحارس العملاق بوفون المباراة رقم 600 خلال مسيرته مع نادي يوفنتوس، وذلك خلال المواجهة أمام ميلان ببطولة كأس السوبر.

ولعب بوفون بقميص اليوفي منذ انتقاله لمعقل السيدة العجوز في 2001 قادما من صفوف بارما الإيطالي صنع خلالها العديد من الإنجازات والألقاب.

وأضاف بوفون إنجازا جديدا بلعب المباراة رقم 600 مع البيانكونيري الى جانب خوضه سابع بطولة سوبر.

وأكثر مشاركات العملاق كانت بالدوري الإيطالي بواقع 436 مباراة، يليه دوري أبطال أوروبا 95 مباراة، ثم كأس إيطاليا 37 مباراة، ومن بعده كأس السوبر 12 مباراة، وكأس الاتحاد الأوروبي المعروف حاليا بـ «يوروبا ليج» 9 مباريات، و4 مباريات في الأدوار التمهيدية بدوري الأبطال.

وتوج خلال 15 عاما مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي «7 مرات»، وكأس إيطاليا «مرتين»، وكأس السوبر «5 مرات».