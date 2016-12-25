أعلن نادي كريستال بالاس تعيين سام ألارديس المدرب السابق للمنتخب الانجليزي على رأس جهازه الفني بعد إقالة المدرب السابق ألن باردو على خلفية النتائج السيئة.

وقال رئيس النادي ستيف باريش «نحن سعيدون لتمكننا من التعيين بهذه السرعة، ومحظوظون لأن مدربا من طينة سام وخبرته كان متوافرا».

وستكون المباراة الاولى للمدرب الجديد الاثنين في ضيافة واتفورد.

وقال المدير الفني الجديد لشبكة «سكاي سبورتس» ان الفرصة التي منحها اياه كريستال بالاس للعودة الى الدوري الانجليزي الممتاز هي «رائعة».

وكان ألارديس استقال من تدريب الاسود الثلاثة نهاية سبتمبر بعد مباراة واحدة فقط، وذلك على خلفية تصويره بشكل متخف وهو ينصح صحافيين زعموا بانهم رجال أعمال يملكون وكالة وهمية مختصة بعقود اللاعبين، بكيفية الالتفاف على القوانين.