أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ان لحاق اللاعب فيليبي كوتينيو باللقاء الهام أمام مان سيتي يوم 31 ديسمبر الحالي سيكون أمرا صعبا جدا.

وقال كلوب لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية: لقد كان في حالة جيدة جدا، ثم أصبحت الأمور أكثر صعوبة، بسبب رد فعل الكاحل، وكان علينا تهدئة الوضع قليلا.

وتابع: «لا أعتقد أن الفترة ستكون طويلة، ولكن اللقاء الذي يحلم به الجميع هو السيتي، كان واضحا من أول ثانية بعد الإصابة أنه وبشكل واضح لن يلحق به».

واختتم مدرب «الريدز» حديثه بقوله: حتى هذه اللحظة، فرصه في اللحاق باللقاء ليست أفضل من السابق، وهي شبه مستحيلة.