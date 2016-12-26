كشف النجم والممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزينجر، عن أنه لم يفرح بشكل جسمه الرياضى على الاطلاق.

وأكد نجم الأكشن العالمي لجريدة الديلي ميل البريطانية، أنه عانى كثيرا بسبب عدم ثقته بنفسه، مشيرا إلى أنه نظر لنفسه ذات مرة فى المرآة وكان فى ذروة قوته ولم يتمالك نفسه وقام بـ “القىء”، مشيرا الي أنه كان ناقدا لاذعا لنفسه.

نجم هوليوود الشهير أضاف إلى أنه كان ينظر لنفسه بعد أن يكسب جائزة أولومبيه ويقول كيف فزت بها؟، مشددا على أن عدم ثقته بنفسه دفعته لإجهاد نفسه فى التمارين الرياضية ليبدو بشكل جيد.

وتابع أرنولد:عمرى ما رأيت نفسى كاملا دائما أرى شيئا مفقودا، فدائما أرى ملايين الأشياء الناقصة فى نفسى وهو ما يدفعنى للعودة للجيم.

وعلى جانب أخر يواصل أرنولد حاليا، تصوير دوره فى فيلم “Journey to China: The Mystery of Iron Mask” المقرر عرضه العام المقبل، كما انتهى من تصوير فيلم ” Aftermath”.