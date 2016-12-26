قال مدرب سندرلاند ديفيد مويس إنه كان قريبا من التوقيع مع ثلاثي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، غاريث بيل وتوني كروس عندما كان مدربا لمان يونايتد.

وتصدى مويس لمهمة لا يحسد عليه بالإشراف على تدريب الشياطين الحمر مباشرة بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون، لكنه لم يصمد لأكثر من 10 أشهر قبل أن تتم إقالته في أبريل 2014.



ويعتقد المدرب الإسكتلندي إن الأمور كانت ستسير إلى نحو مختلف لو نجح في التعاقد مع الأهداف التي أرادها، وأكد أنه حصل على موافقة لاعب خط وسط بايرن ميونخ في ذلك الوقت، توني كروس، للانضمام إلى فريقه، لكن الأخير فضل في النهاية البقاء مع العملاق البافاري والانتقال لريال مدريد بعد نهاية الموسم.



وقال صاحب الـ 53 عاما: «توني كروس وافق على الانضمام لنا في الصيف، تحدثت معه ومع وكيل أعماله»، وأضاف عن هدف آخر سعى للتعاقد معه «عندما وصلت كان غاريث بيل - لاعب توتنهام في ذلك الوقت - هدفي الأول، وكنت أشعر بأنه لاعب لليونايتد، قاتلت حتى الدقيقة الأخيرة من أجل ذلك، في الواقع قدمنا عرضا أكبر من عرض ريال مدريد، لكن غاريث أراد الانتقال للريال».



وعن رونالدو استكمل مويس حديثه: «أتذكر عندما تقابلت مع السير أليكس فيرغسون للمرة الأولى، كان دائما يقول لي إن هناك فرصة لعودة كريستيانو رونالدو، هذه هي الأسماء التي كنت أستهدف التعاقد معها».



مويس أكد أنه كان قريبا من التوقيع مع لاعب خط وسط برشلونة في ذلك الوقت، سيسك فابريغاس، الذي انتقل لاحقا إلى تشلسي.



وعن عودته إلى أولد ترافورد لمواجهة فريق جوزيه مورينيو، أضاف «اليونايتد ناد لديه تقاليد عريقة منها اعتمادهم على المدربين البريطانيين، هذه التقاليد لم تعد موجودة الآن، لم يكونوا يحاولون منافسة كل الأندية بل كانوا يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل».