تبدو مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم في متناول الكبار اليوم، ويسعى تشلسي للاحتفال بالكريسماس عبر الفوز الـ12 على التوالي ومواصلة الصدارة، ويستضيف البلوز خصما سهلا على الورق وهو بورنموث ضمن مباريات «بوكسينغ داي»، ويتصدر تشلسي جدول الترتيب بفارق ست نقاط امام أقرب ملاحقيه ليفربول، وهو الفارق الذي يعد مفاجأة بالنسبة لكونتي.

وقال مدرب تشلسي انطونيو كونتي «الوصول إلى الكريسماس وقراءة الصحيفة ومشاهدة أنك في الصدارة أمر رائع»، وأضاف «إذا سألتني قبل ذلك، سأتحدث بصراحة، فإنه كان من الصعب نوعا ما أن تثق في قدرتك على اعتلاء الصدارة مع حلول الكريسماس، ولكن اللاعبين يستحقون ذلك»، ومنذ الهزيمة 3-0 على ملعب ارسنال في 24 سبتمبر الماضي بات تشلسي بمنزلة كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في تسع مباريات قبل أن تهتز شباكه مرتين فقط خلال تلك المرحلة، وهي إشارة على تكيف اللاعبين مع طريقة لعب كونتي 3-4-3.

ويفتقد كونتي في مباراة اليوم جهود هداف الدوري دييغو كوستا ولاعب الوسط نغولو كانتي بسبب الإيقاف ولكن سيسك فابريغاس وميشي باتشواي من المتوقع أن يشاركا في اللقاء.

وقال ايدي هوي مدرب بورنموث «نعم لديه بعض اللاعبين المستبعدين ولكن تشلسي يمتلك قائمة جيدة جدا ولاعبين يمتلكون قدرات متماثلة».

وأضاف «شاهدت سيسك فابريغاس أمام كريستال بالاس وكان رائعا، لذا فإن المباراة ستكون صعبة بصرف النظر عمن سيشارك».

ويخرج مان سيتي صاحب المركز الثالث لملاقاة مضيفه هال سيتي فيما يلتقي ارسنال صاحب المركز الرابع مع وست بروميتش البيون سعيا لتصحيح مساره بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

ويلتقي كريستال بالاس مع مضيفه واتفورد في أول اختبار للمدرب الجديد سام الارديس الذي خلف الان باردو على رأس الجهاز الفني للفريق، ويلتقي أيضا بيرنلي مع ميدلسبره وايفرتون مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب ومان يونايتد مع سندرلاند وسوانزي سيتي مع وست هام يونايتد.