قال فرانك لامبارد لاعب الوسط السابق لمنتخب انجلترا: إنه سيكون على «تواصل» مع ناديه السابق تشلسي قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرته.

وقال لامبارد مازحا في مقابلة لمحطة سكاي سبورتس يوم السبت الماضي: «مازلت أنتظر عقدا لمدة خمس سنوات من تشيلسي. لم يتحدثوا معي بعد».

وأضاف «مهما حدث سأكون في تشلسي لشغل وظيفة ما حتى لو كانت مشاهدة الفريق من المدرجات بواسطة تذكرتي الموسمية.. لا أعرف ولكن سأكون على تواصل قريب جدا».

وتابع «لست شغوفا بنهاية مسيرتي والتفكير بها. أفضل وجهة ستكون تشلسي بالطبع وسأحب ذلك لكن الأمور لا تسير دوما بهذا الشكل».