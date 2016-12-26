اعترف النجم الإسباني دييغو كوستا مهاجم تشلسي الإنجليزي بأن مباريات الديربي التي كان يخوضها ضد ريال مدريد عندما كان في صفوف أتلتيكو مدريد، هي أكثر ما يفتقده من فترة لعبه مع الروخي بلانكوس.

وأكد اللاعب المشاكس أنه كان يحب كثيرا الدخول في مناوشات مع مدافعي ريال مدريد كليبر بيبي وسيرخيو راموس، مشيرا إلى أن ما كان يحدث لم يؤثر على علاقته بهما.

وقال كوستا في مقابلة تلفزيونية نقلت تفاصيلها صحيفة «آس» الإسبانية: «كنت أحب مواجهة ريال مدريد، أحب المعركة التي كانت تحدث بيني وبين راموس وبيبي، كانت دائما هناك مشكلات بيننا، وأستطيع أن أؤكد أنهما كانا يحبان ذلك أيضا».

وأضاف اللاعب الدولي «كنا نلعب بقوة وكانوا دائما يرغبون بركلي، الأمر وصل إلى توجيه الإهانات بيننا، لكن بعد الملعب، كنا نتحدث ونقابل بعضنا البعض دون أي مشكلات، الآن أمزح كثيرا مع راموس».

جدير بالذكر ان كوستا اشتهر خلال تواجده في صفوف الروخي بلانكوس، بكثرة مشكلاته داخل الملعب طوال مسيرته، خصوصا في مباريات الديربي أمام ريال مدريد.