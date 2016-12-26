اختارت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جرمان كأفضل لاعب أجنبي في الدوري الفرنسي لعام 2016.

وجاء اختيار كافاني لتتويجه بهذا اللقب الفخري نظير العروض الفنية القوية التي قدمها مع النادي الباريسي هذا الموسم،

وسجل كافاني 36 هدفا خلال 61 مباراة رسمية، خاضها على الصعيدين المحلي والقاري في عام 2016، منها 12 هدفا في النصف الثاني من الموسم المنصرم خلال 28 مباراة بمعدل بلغ 0.42 هدفا في المباراة الواحدة قبل أن يرتفع هذا المتوسط إلى 1.05 هدف في المباراة خلال الموسم الحالي بعدما بلغ رصيده التهديفي 24 هدفا خلال 23 مباراة رسمية، وهو المعدل الذي يؤكد تحرر كافاني من هيمنة زلاتان ابراهيموفيتش الذي رحل إلى نادي مان يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي بطولة الدوري الفرنسي نجح كافاني في التوقيع على 18 هدفا خلال 17 مباراة ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق 5 أهداف عن مطارده الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم اولمبيك ليون.