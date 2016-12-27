أكد اندريس انييستا، قائد برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الموسم الماضي، رغبته في البقاء مع ناديه «لأمد طويل» بعد انتهاء عقده الحالي معه في 2018، وذلك في تصريحات نشرت أمس.

وقال انييستا (32 عاما) في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، «في 2018 ينتهي عقدي. ارغب بالاستمرار، الجميع يعلم ذلك وهذا ليس سرا، مستوى ادائي سيحدد ما اذا كنت استطيع البقاء مع برشلونة».

اضاف «آمل في يكون ذلك لامد طويل».

وعلى غرار ميسي، احرز انييستا 29 لقبا مع برشلونة، لكنه يتميز عن الارجنتيني بأنه توج مع منتخب بلاده بطلا للعالم في مونديال 2010 في جنوب افريقيا، بالفوز في النهائي على هولندا.