شكا مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، من جدول مباريات فريقه خلال فترة الأعياد، معتبرا أنه يصب في صالح فريقه السابق تشلسي، متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

وتقام مباريات الدوري بشكل مكثف خلال هذه الفترة، لاسيما يوم 26 ديسمبر من كل موسم الذي يعرف تقليديا باسم «بوكسينغ داي»، وهو الذي يلي عيد الميلاد. وبموجب البرنامج، سيلعب يونايتد ثلاث مباريات في ثمانية ايام، بينما يخوض تشلسي العدد نفسه لكن خلال عشرة ايام.

وقال مورينيو قبيل انطلاق مباريات المرحلة 18: «لماذا (هذا الجدول)؟ لا اعرف ذلك انا ايضا».

وأضاف «لا حاجة لأن تكون عالما كي تفهم أن اللعب بعد يوم من الراحة مختلف عن اللعب بعد اربعة ايام منها. الامر مختلف كليا».

واستضاف تشلسي أمس بورنموث، وبعد ذلك بخمسة ايام يستضيف ستوك سيتي في «ستامفورد بريدج»، بينما يستضيف مان يونايتد سادس الترتيب، في المواعيد نفسها، سندرلاند ثم ميدلزبره.

الا ان الفارق هو في ثالث مباراة خلال فترة الاعياد، اذ يحل تشلسي ضيفا على توتنهام الخامس في الرابع من يناير، بينما ينتقل يونايتد قبل يومين من ذلك الى لندن في ضيافة وست هام.

وقال مورينيو «لا اتكلم عن تشلسي فقط. حصل الامر مع ليفربول قبل اعوام وهذه السنة ايضا. الفريق الذي لا يخوض مسابقات أوروبية يحظى بامتياز كبير» في اشارة الى غياب ليفربول عن المسابقات القارية، بينما بلغ يونايتد ثمن نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وتابع: «بالنسبة الي، السؤال هو لماذا؟ لكن على مر السنوات، لم يجبني احد لان مثل هذه الامور حدثت معي عندما كنت في تشلسي» بين العامين 2004 و2007، ثم بين 2013 واواخر 2015.

وعلى رغم هذه الانتقادات، اكد مورينيو ان ناديه لن يقدم شكوى رسمية، مؤكدا ان «الاعذار (دائما ما تكون) جاهزة.. انه التلفزيون، لديهم خياراتهم. إذن، الرابطة ليست مسؤولة...».