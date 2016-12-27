تصدر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة المدربين الأعلى دخلا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

واعتلى إنريكي القائمة بفضل 1.5 مليون يورو يجنيها المدرب الإسباني شهريا بعد خصم الضرائب، متفوقا على مواطنه بيب غوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي، الذي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ 1.4 مليون يورو.

وعلى النقيض من ذلك، يحتل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المركز التاسع في القائمة، حيث يكسب أقل من نصف مليون يورو في الشهر.

واحتل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد الإنجليزي المركز الثالث بـ 1.3 مليون يورو، متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني بمليون يورو.

وغاب الفرنسي ارسين فينغر مدرب أرسنال عن أحد المراكز الأربعة الأولى هذه المرة، حيث احتل المركز الخامس بـ 820 ألف يورو شهريا، على الرغم من أنه لم يفز بلقب الدوري الإنجليزي منذ 2003/2004.

واحتل المراكز من السادس إلى العاشر كل من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي، وزيدان مدرب ريال مدريد والإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جرمان.

صراع مستمر بين «الدون» و«البرغوث»

لايزال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني صاحب أعلى راتب صاف في العالم، رغم الرواتب الضخمة التي تمنحها الأندية الصينية في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته «ذا صن» البريطانية، فإنه باحتساب الرواتب الصافية، أي قبل أن تخصم منها الضرائب، فإن الرواتب الأعلى في العالم تبقى لنجوم الدوري الإسباني وعلى رأسهم رونالدو، في وقت ان الدوري الصيني يمنح رواتب عالية خالية من الضرائب، ما يجعلها اقل من تلك التي يتقاضاها اللاعبون الكبار في إسبانيا التي تفرض عليهم هناك ضرائب عالية.

1- كريستيانو رونالدو: يتقاضى نجم ريال مدريد البرتغالي من الخزينة الملكية سنويا ما يصل إلى 52 مليونا و600 ألف جنيه إسترليني اثر رفع راتبه قبيل أسابيع بعد تمديد عقده مع «الميرنغي» لغاية 2021.

2- ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني وساحر برشلونة يتقاضى راتبا سنويا صافيا بـ 51 مليونا و800 ألف.

3- نيمار دا سيلفا: يتقاضى البرازيلي من نادي برشلونة راتبا سنويا بـ 39 مليونا و700 ألف بعد تمديد عقده مع «البارسا».

4- غاريث بيل: يتحصل الويلزي من الريال على راتب سنوي صاف قدره 39 مليونا.

5- لويس سواريز: المهاجم الأوروغوياني استفاد من رفع راتبه السنوي الصافي إلى حدود 33 مليونا و600 ألف بعد تمديد عقده مع نادي برشلونة لغاية 2021.

6- أوسكار: البرازيلي الذي انتقل إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني يحتل راتبه المركز السادس بـ 26 مليونا، ولكنه معفى من الضرائب.

7- إزيكييل لافيتزي: الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي لاعب هيبي شينا فورشن الصيني يتحصل على 24.6 مليونا.

8- خاميس رودريغيز: الكولومبي نجم وسط نادي ريال مدريد يتقاضى راتبا صافيا قدره 24 مليونا و500 ألف.

9- راداميل فالكاو: هداف نادي موناكو الفرنسي يحصل سنويا على 21 مليونا و900 ألف.

10- واين روني: المهاجم الإنجليزي يتقاضى من خزينة نادي مان يونايتد سنويا ما يصل إلى 19 مليونا و900 ألف.