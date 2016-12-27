يستضيف ليفربول على ملعبه ضيفه ستوك ستي اليوم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ويعود تقليد اقامة المباريات غداة الميلاد في انجلترا، الى زهاء قرن ونصف قرن، علما بأنه يوم عطلة ويعرف باسم «بوكسينغ داي».

على ملعب «آنفيلد» يسعى ليفربول الثاني (37 نقطة) لمواصلة الضغط على تشلسي المتصدر بـ43 نقطة عندما يستضيف ستوك سيتي الحادي عشر (21 نقطة).

ورغم الابتعاد بفارق 6 نقاط عن الصدارة، إلا ان مدرب ليفربول يورغن كلوب يعتقد ان التشكيلة الحالية لفريقه قادرة على الفوز بلقب البريمييرليغ، الغائب عن خزائن النادي منذ بدأ البطولة عام 1992.

ويعود آخر تتويج لليفربول بلقب الدوري الإنجليزي إلى عام 1990، قبل موسمين من انطلاقة النسخة الأولى من الدوري الممتاز، الذي كان لقبه قريبا من الآنفيلد في 2014، لكن فارق نقطتين لمصلحة مان سيتي، كان كافيا لتأجيل الحلم.

ويرى المدرب الألماني الذي حل بديلا لبرندان رودجرز في أكتوبر 2015، أن الوقت قد حان للفوز باللقب المنتظر، وقال في حوار مع شبكة سكاي سبورتس: «نحن لا نعيش في السنوات الـ 25 الماضية، نحن نعيش في الحاضر، لا يمكننا القيام بما قام به السابقون، مع كامل الحب لما قدموه للنادي، علينا أن نقوم بما هو مطلوب منا، دعونا نحاول، لدينا فريق جيد بما يكفي وهذا النادي كبير بما يكفي».

وأضاف صاحب الـ 49 عاما عن قدرتهم على الحفاظ على أبرز لاعبيهم «نحن لدينا إدارة قادرة على ذلك، لا يجب أن نخسر أحد لاعبينا بسبب المال، نحن لسنا الأفضل في دفع الأجور، لكن بإمكاننا الحفاظ على نجومنا، ليفربول يعيش مرحلة مثيرة علينا أن نستغلها، الحاضر جيد جدا والمستقبل أكثر إشراقا».

كما وجه كلوب انتقادات لاذعة للاعب الألماني الشاب جوليان دراكسلر المنضم لنادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وعلق كلوب على انتقال دراكسلر إلى باريس سان جرمان وقال: «كان علينا أن نقنعه بالمال، لم يملك شخصية كبيرة ويبدو أنه يفضل المال».

وأضاف: «لاعبون مثله يعرفون أنه يمكنهم كسب مال جيد هنا، ولكننا لن نذهب إلى الجنون في دفع الأموال، نحن نريد إقناع اللاعبين بتاريخ النادي».

اتهام فيرمينو بالقيادة تحت تأثير الكحول

اتهمت الشرطة لاعب ليفربول روبرتو فيرمينو بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد توقيفه في الساعات الاولى لليلة الميلاد، بحسب تصريحات لأحد مسؤوليها. واوقفت الشرطة اللاعب البرازيلي وسط المدينة الشمالية في 24 الجاري، ووجهت اليه الاتهام في وقت لاحق. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن متحدث باسم الشرطة، ان الاخيرة «وجهت اتهاما الى شخص يبلغ من العمر 25 عاما، بالقيادة تحت تأثير الكحول، في اعقاب توقيف سيارته وسط ليفربول في الساعات الاولى من السبت 24 ديسمبر».

واوضح ان «روبرتو فيرمينو سيمثل امام محاكم ليفربول في 31 يناير» المقبل، وهو اليوم الذي يستضيف فيه ليفربول الثاني تشلسي متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط.

واتفورد يتعادل مع بالاس

خيم التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت أمس واتفورد بضيفه كريستال بالاس 1-1 في افتتاح المرحلة.

وتقدم يوهان كاباي لكريستال بالاس في الدقيقة، 26 وتعادل تروي دييني لواتفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 72. ورفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر. وهذه أول مباراة لمدرب منتخب انجلترا السابق ونادي كريستال بالاس الحالي سام ألاردايس.