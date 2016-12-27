أجرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مقابلة مع النجم الإسباني بيدرو رودريغيز، كشف من خلالها عن سر نجاح مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، في تحويل دفة تشلسي من موسم مخيب للغاية إلى موسم رائع يتصدر فيه البلوز جدول الترتيب.

وقال بيدرو: «لقد كان كونتي رائعا للغاية بكل صراحة. لقد عملت سابقا مع مدربين ممتازين مثل بيب غوارديولا وفيثينتي ديل بوسكي، ولكن الشيء الذي أثار دهشتي في كونتي هو مدى قدرته على التصرف من أجل تغيير الفريق بمثل تلك السرعة». واختتم بيدريتو شارحا سر هذا التحول العجيب في نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي، قائلا «لقد وضع كونتي ثقته وإيمانه في جميع اللاعبين، وبعدها بدأنا في الفوز بالمباريات.

لقد استطاع تغيير الأمور بكل بساطة عن طريق زرع الثقة والإيمان بداخلنا بأننا قادرون على الفوز بالمباريات وإحراز اللقب في نهاية المطاف».