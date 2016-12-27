حقق تشلسي رقما قياسيا له أمس بتسجيله الفوز الـ 12 تواليا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على بورنموث في المرحلة الثامنة عشرة التي حقق فيها مان يوناتيد فوزه الرابع تواليا.

الى ذلك، انقذ المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو مواطنه المدرب ارسين فينغر من مزيد من الاحراج، محققا هدف الفوز لفريقه على حساب ضيفه وست بروميتش البيون في اللحظات الاخيرة من المباراة.

وفشل المدرب السابق للمنتخب الانجليزي سام ألاردايس في تحقيق نتيجة ايجابية في مباراته الاولى مع كريستال بالاس الذي تعادل مع واتفورد، بينما مني حامل اللقب ليستر سيتي بخسارته التاسعة.

على ملعبه «ستامفورد بريدج»، فاز تشلسي على بورنموث 3-0، ليحقق فوزه الـ 12 تواليا في الدوري، محافظا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا.

وتجنب تشلسي هذه المرة الاحراج الذي سبق لبورنموث ان سببه له، بإسقاطه 1-0 في «ستامفورد بريدج» في المباراة الاولى بينهما في الدوري الممتاز، وخرج بالنقاط الثلاث رافعا رصيده الى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي يلتقي الثلاثاء ستوك سيتي.

ويدين تشلسي بفوزه للاسباني بدرو رودريغيز الذي سجل هدفين، معوضا غياب الهداف الاسباني دييغو كوستا ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي الموقوفين.

وافتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة 24 اثر لعبة جماعية انتهت بتمريرة من الاسباني سيسك فابريغاس لرودريغيز الذي تسلم الكرة عند مشارف المنطقة، وسددها قوسية في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الپولندي ارتور بوروتس.

وفي الشوط الثاني، انتزع البلجيكي ادين هازار ركلة جزاء من سايمون فرانسيس وانبرى لها وسدد الكرة على يسار بوروتس (49)، مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

واضاف تشلسي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من بدرو.

فوزان ليونايتد وأرسنال

وعلى ملعبه «اولد ترافورد»، ابقى مان يونايتد سجله خاليا من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، بتغلبه على ضيفه سندرلاند 3-1. وشهدت المباراة عودة مدرب سندرلاند الاسكوتلندي ديفيد مويس الى «اولد ترافورد»، منذ اقالته من تدريب يونايتد في ابريل 2014.

وافتتح لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التسجيل في الدقيقة 39 عبر الهولندي دالي بليند الذي تبادل الكرة مع السويدي زلاتان ابراهيموفيتش قبل ان يسددها ارضية في شباك جوردن بيكفورد.

وبعد تمريرته الحاسمة الاولى في الدوري، انتقل العملاق السويدي الى التهديف، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من الفرنسي بول بوغبا. وسجل يونايتد آخر اهدافه عبر البديل الارميني هنريك مخيتريان (86)، بعد تمريرة حاسمة من ابراهيموفيتش.

وخطف الايطالي فابيو بوريني هدف الرد لسندرلاند في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع يونايتد رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف عن توتنهام الذي يختتم المرحلة الاربعاء على ارض ساوثمبتون.

وعلى «ستاد الامارات»، تجنب المدرب الفرنسي ارسين فينغر المزيد من الاحراج بفضل مواطنه اوليفييه جيرو الذي اهدى ارسنال فوزا قاتلا على ضيفه وست بروميتش البيون 1-0 في الدقيقة 86.

ومن ملعب واتفورد، عاد كريستال بالاس بالتعادل 1-1 في مباراته الاولى مع مدربه الجديد ألاردايس الذي خلف الن باردو المقال على خلفية النتائج السيئة للفريق (فوز يتيم في المراحل الـ11 الاخيرة).

الا ان بداية ألاردايس الذي استقال من منصبه في المنتخب الانجليزي في سبتمبر اثر مباراة واحدة فقط، لم تكن افضل حالا.

وتقدم كريستال بالاس في الدقيقة 26 بهدف للفرنسي يوهان كاباي، الا ان صاحب الارض عادل في الدقيقة 72 بركلة جزاء لتروي ديني الذي اصبح خامس لاعب يسجل 100 هدف او اكثر لواتفورد.

ورفع كريستال بالاس رصيده الى 16 نقطة وبقي في دائرة الفرق المهددة بالهبوط، فيما اصبح رصيد واتفورد 22 نقطة. وفي المباريات الاخرى، تواصلت محن حامل اللقب ليستر سيتي بتلقيه هزيمته التاسعة هذا الموسم، على يد ضيفه ايفرتون 0-2.

وسجل البلجيكي كيفن ميرالاس الهدف الاول في الدقيقة 51 بكرة وصلته مباشرة من حارسه الاسباني جويل روبلس، واضاف مواطنه روميلو لوكاكو الثاني في الوقت بدل الضائع (92).

وتجمد رصيد فريق المدرب الايطالي كلاوديو رانييري عند 17 نقطة مقابل 26 للقطب الأزرق لمدينة ليفربول.

وعمق وست هام يونايتد جراح مضيفه سوانسي سيتي وألحق به الهزيمة الثانية عشرة بعدما اسقطه بين جماهيره بأربعة اهداف للعاجي اندريه ايو (13) والنيوزيلندي وينستون ريد (50) وميكايل انتونيو (78) واندرو كارول (90)، مقابل هدف للإسباني فرناندو لورنتي (89).

وتغلب بيرنلي على ميدلزبره بهدف سجله اندري غراي (81).