فاز نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل رياضي أوروبي لعام 2016 وذلك في استفتاء وكالات الأنباء الأوروبية. وتصدر رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الاستفتاء متفوقا على لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات فورمولا1 الألماني نيكو روزبرغ، الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء.
وشاركت في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا.