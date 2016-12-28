أعلن نجم المنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الاسباني نيمار دا سيلفا انه لا يزاول كرة القدم من اجل الفوز بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الجائزة هي احدى أهدافه.

وقال نيمار في مقابلة نشرها موقع النادي الكاتالوني على الانترنت «لا بأس اذا لم أفز بالكرة الذهبية».وتابع بعد أسبوعين على فشله في الحلول بين الخمسة الأوائل في الجائزة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول»، وكانت هذه السنة من نصيب نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، «لا ألعب كرة القدم من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ألعب كرة القدم لكي أكون سعيدا ولأنني أعشق ذلك، وللأسف ليس هناك سوى فائز واحد».

.أضاف «بطبيعة الحال، انها أحد أهدافي ولكنني لن أموت إذا لم أفز بها». وكان نيمار حل ثالثا عام 2015 وخامسا في 2016 ودائما خلف الثنائي المسيطر على الجائزة منذ عام 2008، زميله في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (5 مرات) ورونالدو (4 مرات).

واعرب نيمار (24 عاما) الذي حل خلف زميليه في برشلونة ميسي (الثاني) والاوروغوياني لويس سواريز (الرابع)، عن ارتياحه بعلاقته مع اللاعبين الأميركيين الجنوبيين.

وقال «انه أمر غريب لاننا برازيلي وارجنتيني واوروغوياني، وبالتالي نحن منافسون في بلداننا تواليا»، مضيفا «ولكنني لا أعرف ماذا حدث: تربطنا علاقة صداقة كبيرة، نمضي وقتنا في الاستمتاع معا. يسعدني جدا أن يكون هناك أشخاص هكذا في كرة القدم».