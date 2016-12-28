أعرب الألماني نيكو روزبرغ عن اقتناعه التام بقرار الاعتزال الذي اتخذه مؤخرا بعد أيام قليلة من الفوز بلقبه الأول في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا 1. وقال روزبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة «فرانكفورتر ألجمينه»: «مهمتي اكتملت». ولم يتخذ الفريق حتى الآن قراره بشأن السائق الجديد الذي سيخلف روزبرغ في قيادة السيارة الأخرى للفريق. وقال روزبرغ: «نعم، أعلم أن قراري وضع هذا الفريق في موقف صعب». ولم يفصح روزبرغ عن أي تفاصيل بشأن مستقبله، ولكنه أعرب عن ثقته بأنه سيجد التحدي الجديد له في عالم فورمولا1 أو خارجه.