أفادت النتائج الأولية لتحقيق الطيران المدني الكولومبي التي نشرت أول من امس في بوغوتا بأن الطائرة التابعة لشركة «لاميا» البوليفية، التي تحطمت في أواخر نوفمبر وأسفرت عن مقتل 71 شخصا بينهم 19 لاعبا من فريق تشابيكوينسي البرازيلي، نفد وقودها.

وقال سكرتير الأمن الجوي في الطيران المدني فريدي بونيا خلال مؤتمر صحافي إن الطيارين «كانا على علم بكميات الوقود المحدودة التي يملكانها، والتي لم تكن مناسبة، وغير كافية». ومع ذلكلم يبلغ قائد الطائرة سلطات الطيران الكولومبية ولم يفد بأن الطائرة تواجه حالة طارئة إلا قبل سبع دقائق من الاصطدام بجبل في ميديين شمال غرب كولومبيا، في 28 نوفمبر.

وأوضح بونيا أن الطيار ومساعده فكرا في الهبوط في بوغوتا أو ليتيسيا (جنوب) بسبب «الكمية المحدودة من الوقود»، لكنهما لم يوجها أي طلب في هذا الخصوص. وبحسب الطيران المدني، فإن قائد الطائرة ومساعده طلبا في 28 نوفمبر عند الساعة 21.49 هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة محتملة في الوقود.

وأعطتهم وحدة تحكم الحركة الجوية في مطار خوسيه ماريا كوردوفا في ريونيغرو، «الطريق المباشرة والفورية». لكن «لاميا» بدأت بالهبوط قبل الحصول على الإذن، فيما كانت طائرة تابعة لشركة «أفيانكا» الكولومبية في مرحلة الهبوط، وكانت طائرات أخرى في المنطقة. وقبل ست دقائق من الحادث، توقف أحد المحركات عن العمل.

وبعد ثلاث دقائق تعطلت المحركات الأربعة. وأشار الطيار في نداء الاستغاثة الى ان الطائرة أصيبت بـ «عطل كهربائي شامل» وانها «بدون وقود».