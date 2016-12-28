وجه الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقادات للأداء المتراجع لمهاجمه الجزائري رياض محرز، مطالبا إياه بتقديم المزيد لناديه الذي يسعى الى تفادي مراكز الهبوط في ترتيب الدوري.

وتألق محرز (25 عاما) بشكل لافت الموسم الماضي، وسجل 17 هدفا واختير افضل لاعب في الدوري الممتاز، وساهم مع المهاجم جيمي فاردي بإحراز النادي لقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه، إلا ان مستوى اللاعبين تراجع هذا الموسم، ما انعكس سلبا على أداء النادي الذي تلقى أول من أمس خسارته التاسعة، وكانت امام ضيفه ايفرتون (0-2)، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق ثلاث نقاط عن سندرلاند الذي يحتل اول مراكز الهبوط.

وتهبط الفرق الثلاثة الاخيرة الى دوري الدرجة الاولى. وبدأ محرز المباراة على مقاعد الاحتياط، ودخل في الدقيقة 64 بدلا من اندي كينغ. كما غاب فاردي الذي يقضي عقوبة بالايقاف ثلاث مباريات بعد طرده الاسبوع الماضي امام ستوك سيتي.

وردا على سؤال عن عدم اشراك محرز أساسيا، قال رانييري بعد المباراة «لأنه ليس حالة جيدة حاليا وأردت ان أحفزه».

أضاف: «لم أشاهده يؤدي بشكل جيد في الحصص التدريبية، ويجب عليه تقديم المزيد للفريق. أريد المزيد».

ويلتقي ليستر سيتي السبت المقبل مع وست هام يونايتد الذي تقدم تدريجيا في المراحل الاخيرة ليصل الى المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

ويتنافس محرز مع الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني والسنغالي ساديا مانيه نجم ليفربول الانجليزي على جائزة افضل لاعب أفريقي لسنة 2016 التي يعلنها الاتحاد الافريقي في الخامس من يناير في العاصمة النيجيرية ابوجا.

وأوضح رانييري انه كان قد توقع في سبتمبر ان يواجه ليستر صعوبات كبيرة هذا الموسم، مؤكدا انه «يريد التركيز على التفاصيل الصغيرة (...) التفاصيل الصغيرة هي كالهدف الاول والرد مبكرا».

وكان النادي، وردا على رفض الطعن الذي تقدم به لإلغاء عقوبة إيقاف فاردي، وضع أكثر من 30 ألف قناع عليها صورة فاردي على مقاعد مدرجات «كينغ باور ستاديوم» تضامنا معه، إلا ان رانييري اشار الى انه لم ير هذه الأقنعة ولا يمكنه بالتالي التعليق عما اذا كانت موجهة ضد الاتحاد الانجليزي او لا.