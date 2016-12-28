استغل ديترويت بيستونز اراحة كليفلاند كافالييرز نجمه ليبرون جيمس، وفاز عليه 106-90 ضمن الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين، منهياً سلسلة من خمسة انتصارات لحامل اللقب. ولا يزال كليفلاند متصدرا ترتيب المنطقة الشرقية، علما ان وصيفه تورونتو رابتورز حسن رصيده الى 22 فوزا في مقابل ثماني خسارات، بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 95-91. الى ذلك، فاز هيوستن روكتس على فينيكس صنز 131-115، في مباراة شهدت تسجيل نجم هيوستن جيمس هاردن 32 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليحقق ال «دبل دبل» الرابع والعشرين هذا الموسم. وفاز اورلاندو ماجيك على ملعبه 112-102 على ممفيس غريزليز.

شيكاغو يعود الى الفوز

وانهى شيكاغو بولز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه انديانا بايسرز 90-85. وكان دواين وايد افضل المسجلين للفائز مع 21 نقطة وفي مباريات اخرى، فاز دنفر ناغتس على لوس انجلس كليبرز 106-102، وساكرامنتو كينغز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-100، ومينيسوتا تمبروولفز على اتلانتنا هوكس 104-90، ونيو اورليانز بيليكانز على دالاس مافريكس 111-104.