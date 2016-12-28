أبدى مدرب مان يونايتد الانجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو، ثقته ببقاء المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفتيش موسما اضافيا مع النادي الذي انضم اليه في يوليو قادما من باريس سان جرمان.

وقال مورينيو: «ان التفعيل حاصل في ذهنه (ابراهيموفيتش) ومن خلال القرارات التي اتخذها انا ومالكو النادي ومجلس الإدارة». وأضاف: «بالتالي ليست هناك اي مشكلة».

وأبدى مورينيو عدم استغرابه مما يحققه ابراهيموفيتش «لأنه شخص ذكي وفخور بنفسه كثيرا. قرر المجيء الى مانشستر يونايتد والدوري الانجليزي الممتاز، الى ناد حيث المتطلبات مرتفعة، في الدوري الاصعب في العالم بالنسبة الى مهاجم».

أضاف: «عندما قرر القدوم الى هنا، كان يعلم ان باستطاعته» اللعب على هذا المستوى، مؤكدا انه «لم يأت الى هنا ليغادر الدوري الممتاز من دون ان يثبت نفسه».

وسأل «ترك الدوري الانجليزي بعد فشل في مان يونايتد؟ هذا أمر مستحيل»، مؤكدا «جهوزيته (...) للموسم المقبل. سيكون هنا مجددا».