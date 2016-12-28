حقق مان سيتي فوزا كبيرا على مضيفه هال سيتي 3-0 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مان سيتي رصيده إلى 39 نقطة بفارق 7 نقاط خلف المتصدر تشلسي.

عاد مانشستر سيتي من ملعب هال سيتي بفوزه الثالث تواليا بفضل العاجي يايا توريه والبديل النيجيري كيليتشي ايهياناتشو ورحيم ستيرلينغ.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 72 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها توريه، واضاف ايهياناتشو الهدف الثاني (78)، واختتم ستيرلينغ المباراة بهدف ثالث بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى وبمساعدة من المدافع الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وتحضر فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا بأفضل طريقة للموقعة المرتقبة السبت المقبل ضد ليفربول على ملعب الاخير.

توتنهام ـ ساوثمبتون

تختتم المرحلة اليوم بمواجهة صعبة لتوتنهام صاحب المركز الخامس (33 نقطة) عندما يحل ضيفا ثقيلا على ساوثمبتون صاحب المركز الثامن (24 نقطة).

ويعاني توتنهام من غياب الحاسة التهديفية لدى هدافه هاري كين، إلا أن مدرب «السبيرز» ماوريسيو بوكيتينو أبدى ثقته في استعادة هاري كين حاسته التهديفية أمام ساوثمبتون.

وسجل كين، هداف الدوري الموسم الماضي بـ 25 هدفا، 7 أهداف مع فريقه هذا الموسم، ولم يهز الشباك في آخر 3 مباريات.

وقال بوكيتينو «لست قلقا بشأنه، بالنسبة لي هو أحد أفضل المهاجمين في العالم، لعدة أسباب ربما لم يسجل في آخر مباريات، لكن لا تراودني أي شكوك في أنه سريعا ما سيستعيد حاسته التهديفية».

وأضاف في مؤتمر صحافي «انه لاعب رائع، وهداف من طراز رفيع. لا تساورني شكوك بشأن استعادة حاسته التهديفية في أقرب وقت ممكن».

وفي هذا التوقيت من العام الماضي، كان كين البالغ عمره 23 عاما، سجل 9 أهداف قبل أن يضيف 16 هدفا بعدها ليتصدر هدافي المسابقة متفوقا على جيمي فاردي لاعب ليستر وسيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي.

ويبتعد توتنهام بفارق 10 نقاط خلف تشلسي المتصدر في جدول الترتيب، لكن بوكيتينو يثق في قدرة فريقه على تقليص الفارق في النصف الثاني من الموسم.

وقال الأرجنتيني «اعتقد أنه هدف واقعي، لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية. لذا نعتقد أنه بإمكاننا تحقيق ذلك ويمكننا المنافسة على اللقب بنهاية الموسم».

وأضاف «هذا يعود لنا. الثقة والطموح. يجب علينا أن نحاول بذل قصارى جهدنا لمحاولة التطور كل أسبوع وكل مباراة».