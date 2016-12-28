حرم حارس مرمى فريق بورنموث الإنكليزي، الدولي البولندي أرتور بوروك، نجم فريق تشلسي، البلجيكي إيدين هازارد، من تسجيل هدف مُذهلٍ باستخدام لمسة "رابونا" الشهيرة، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، مساء يوم أمس الإثنين، على استاد "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية "لندن" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبينما كانت النتيجة تُشير لتقدم فريق تشلسي على حساب الفريق الضيف بنتيجة هدف دون مقابل؛ حاول نجم فريق البلوز، البلجيكي إيدين هازارد، محاكاة الهدف الشهير الذي أحرزه جناح نادي توتنهام هوتسبر، الأرجنتيني إريك لاميلا، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره أستيراس تريبوليس اليوناني، قبل نحو عامين، في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاجأ "هازارد" جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" في الدقيقة الثامنة والعشرين من زمن المباراة، بعدما أطلق تسديدة مخادعة من خارج منطقة الجزاء مُستخدماً مهارة "رابونا" الرائعة التي تُعد واحدة من أشهر اللمسات في عالم كرة القدم، واعتاد على تنفيذها نخبة من نجوم الساحرة المستديرة، حيث أظهر النجم البلجيكي براعة فائقة في تنفيذ الحركة التي تقتضي من صاحبها أن يكون في قمة المهارة والخفة.

لكن حارس مرمى فريق بورنموث، الدولي البولندي أرتور بوروك، ذاد عن مرمى فريقه بكل بسالة بعدما أبعد الكرة بشكل رائع عن مرمى فريقه، وذلك قبل أن يُطلق الحكم صافرته مُعلناً وجود خطأ على صانع ألعاب فريق البلوز، الإسباني سيسك فابريغاس، قبل قيام نجم كرة القدم البلجيكية البالغ من العمر 25 عاماً بتنفيذ هذه المهارة المتقنة.

ورغم فشل اللاعب البلجيكي في التسجيل بهذه اللقطة، فقد تمكن من تسجيل رقم شخصي جديد له رفقة فريق البلوز، حيث أصبح الجناح البلجيكي بعدما نجح في تسجيل هدف من ركلة جزاء أمام فريق بورنموث سادس لاعب في تاريخ النادي اللندني يتمكن من تسجيل 50 هدفاً في بطولة البريمييرليغ بعد كل من: الإنكليزي فرانك لامبارد، والإيفواري ديدييه دروغبا، والهولندي جيمي فلويد هاسلبانك، والإيطالي جيانفرانكو زولا، والآيسلندي إيدور غوديونسن.