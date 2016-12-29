يقترب عام 2016 من إسدال ستارته الأخيرة، لكن قبل ذلك سجل نجوم الكرة العالمية الكثير من الأهداف الرائعة، والتي ربما يفوق عددها الـ100 هدف، ونستعرض في هذا التقرير أجمل عشرة أهداف لأهم اللاعبين، منها ما كان مؤثراً للغاية وبعض آخر كان غريباً.

فاردي في ليفربول

في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، وتحديداً يوم 2 فبراير/شباط، سجل جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هدفاً رائعاً في شباك ليفربول وحارسه البلجيكي سيموني مينيوليه خلال الجولة الرابعة والعشرين، يومها تلقى كرة على الطائر من الجزائري رياض محرز، وسددها على الطائرة في الدقيقة 60.

أوزيل المبدع

يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني أحرز النجم الألماني مسعود أوزيل هدفاً مميزاً في مرمى فريق فريق لودوغوريتس البلغاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا. يومها تلقى تمريرة طولية من المصري محمد النني، ليراوغ الحارس ويجتاز المدافعين ومن ثم يسدد الكرة بسلاسة في الشباك.

ضربة جزاء ساحرة



صحيح أن هذه اللقطة جاءت من ضربة جزاء في شهر فبراير/شباط الماضي لكنها سحرت العالم بأسره، حتى إن الكثير من الفرق واللاعبين حاولوا تقليدها، فخلال مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، سجل سواريز ركلة جزاء غريبة حين تقدم ميسي ليسدد الكرة فلعبها إلى الأمام قليلاً ليسددها زميله في المرمى.

كعب رونالدو الحاسم

خلال مباراة المجر والبرتغال استطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن ينقذ بلاده من شبح الخروج وتوديع بطولة يورو 2016، حينها تعادل الطرفان 3-3 وتأهل زملاء الدون كأحد أفضل الثوالث، لكن الجميع يذكر ذلك الهدف الذي سجله بكعب القدم بطريقة أكثر من رائعة.

حارس يبدع

صحيح أن الكثير من الحراس سجلوا العديد من الأهداف على مرّ التاريخ على غرار البرازيلي روجريو سيني والبارغواياني تشيلافيرت، لكن الحارس الدنماركي مارتن هانسن سجل هدفاً مذهلاً حين عدّل الكفة لفريقه "أدو دين هاغ" الهولندي في الوقت القاتل بكعب القدم في شباك فريق آيندهوفن، واستغل آنذاك كرة عرضية من زميله كينغي خورخي.

مختاريان المذهل

خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام نادي سندرلاند في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي سجل اللاعب الأرميني هنريك مختاريان هدفاً رائعاً حين طار في الهواء وسدد الكرة على طريقة العقرب، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-1، بعدما استغل تمريرة زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رغم أن الأخير سجل العديد من الأهداف بهذه الطريقة.

خلفية شاكيري

استطاع اللاعب السويسري شيردان شاكيري أن يحرز هدفاً رائعاً لمنتخب بلاده في مرمى منتخب بولندا خلال يورو 2016 الأخيرة التي جرت في فرنسا، وذلك ضمن منافسات دور الثمن نهائي، على الرغم من أن فريقه ودع البطولة بعد ذلك بركلات الجزاء. يومها سجل شاكيري الهدف بخلفية مزدوجة أذهلت الجميع.

براعة داخل المنطقة

في يورو 2016 التقى المنتخب الويلزي نظيره البلجيكي في ربع النهائي، صحيح أن الكفة كانت تصب في مصلحة الأخير لكن اللاعب روبنسون كانو فاجأ يومها زملاء النجم إيدين هازراد بهدفٍ رائع، حين راوغ ثلاثة لاعبين بحركة واحدة، ليلتف ويسدد في شباك الحارس المميز تيبو كورتوا، ويومها تأهلت ويلز للنصف النهائي.

إيغوايين مع نابولي

في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي، وتحديداً في الجولة الثامنة والثلاثين، كان المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين الرقم الأول في نادي الجنوب الإيطالي قبل أن يقرر الرحيل إلى يوفنتوس في الانتقالات الصيفية، لكنه استطاع أن يختتم مسلسل أهدافه بطريقة رائعة، حين روض الكرة على صدره وسددها في الشباك ازدواجية خلفية في شبام فروزينوني.

على "الطاير" من كابيلي

خلال لقاءٍ في الدوري الفرنسي بين غوينغامب ونادي آنجرز سجل اللاعب بيريك كابيلي هدفاً رائعاً للغاية، حين تلقّى كرة عالية، وكان خارج منطقة الجزاء، فروّض الكرة على صدره والتف من دون أن ينظر، ليسدّد على الطائرة وينجح في هز الشباك.