وضع ملقة ومدربه خواندي راموس بـ «اتفاق مشترك» حدا لتعاونهما، حسب ما اعلن صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء في بيان للنادي الذي يرأسه القطري عبدالله آل ثاني: «توصل خواندي راموس والنادي الى اتفاق لفسخ العقد الذي يربطهما لهذا الموسم والموسمين المقبلين بطريقة ودية».

وكان عبدالله آل ثاني أقال خواندي من منصبه في تغريدة على تويتر في 26 نوفمبر الماضي بعد الفوز الوحيد في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات على ديبورتيفو لاكورونيا 4-3، لكن لم يصدر اي تأكيد عن النادي حتى اول من امس.

وعاد راموس (62 عاما) الى ملقة في 2016 بعد ان أشرف عليه في موسم 2004-2005، وسبق له ان درب ريال مدريد وتوتنهام الانجليزي.