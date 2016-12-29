أعلن نادي سوانسي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الانجليزي إقالة مدربه الاميركي بوب برادلي بعد اقل من ثلاثة اشهر على تعيينه.

وعين برادلي (58 عاما) في الثالث من اكتوبر خلفا للايطالي فرانشيسكو غيدولين الذي اقيل بدوره بسبب النتائج المتواضعة للفريق.

وقال رئيس النادي رجل الأعمال الويلزي هيو جنكينز «نأسف لخسارة بوب بعد فترة وجيزة، لكن الامور لم تسر كما كان متوقعا لها، وبعد ان انتصف الموسم، لدينا شعور بان علينا ان نقوم بهذا التغيير».

وحقق سوانسي فوزين فقط تحت إشراف برادلي، وهو يحتل المركز قبل الاخير برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام هال سيتي الاخير.